Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada

İstanbul Bahçelievler’de sahibine saldıran pitbull dehşet saçtı. Ağızlıksız dolaştırılan köpek, adamın kolunu ısırarak dakikalarca bırakmadı. Bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim 2025 tarihinde gece saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşandı. Bir kişi yanında pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğinin saldırısına uğradı. Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırdı.

Adamın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Tüm çabalara rağmen köpek adamın kolunu bırakmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Acılı adam bir süre sonra kolunu köpekten kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, köpek de ekiplerince yakalandı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

