Plajda korku dolu anlar: Tekneleri alev teslim aldı!
İzmir’in gözde turizm noktalarından Çeşme’de, Ilıca Yıldızburnu Plajı açıklarında bir teknede başlayan yangın kısa sürede çevredeki diğer teknelere de yayıldı. Bölgeyi saran yoğun duman vatandaşlarda endişeye yol açarken, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İzmir'in turizm cenneti Çeşme’de öğlen saatlerinde Ilıca Yıldızburnu Plajı’nda meydana gelen olayda, kıyıda bağlı bir teknede başlayan alevler kısa sürede yakındaki diğer teknelere de yayıldı. Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangın nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı.
Tekne sahipleri alevlerle yarıştı!
Alevlerin hızla büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini güvenli alana çekebilmek için yoğun çaba gösterdi. Kıyıdan yükselen koyu renkli duman gökyüzünü kaplarken, duman bulutu kilometrelerce mesafeden fark edildi.
Bu sırada plaj çevresindeki vatandaşlar da endişeli anlar yaşarken, tekne sahipleri alevlerin kendi teknelerine sıçramaması için hızla iskeleye koştu. Ekiplerin müdahalesine karşın bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangına ait anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.