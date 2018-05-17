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Ramazanda Ege mutfağı önerisi

İEÜ Mutfak Sanatları ve Eğitmen Şefi Semen Öner, ramazan ayında günler uzun olacağından vücuttaki suyu çok fazla tüketmeyecek ve yormayacak gıdalara yönelmek gerektiğini söyledi. Öner, yemeklerde zeytinyağı kullanımı hazmının kolaylaştırdığını ifade etti.
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