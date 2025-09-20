Google Haberler

Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi

Rize’de gece boyunca etkili olan sağanak yağış derelerin taşma noktasına gelmesine ve bazı bölgelerde heyelanlara yol açtı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yağışın özellikle Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkisini gösterdiği bildirildi.

Rize’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca aralıksız süren yağış, derelerin su seviyesini yükseltirken bazı bölgelerde heyelanlara yol açtı.

Yağışın Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde yoğun şekilde görüldüğü bildirildi. Sel riski nedeniyle bazı bölgelerde tedbirler artırıldı.

Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden tahliye edildi.

Yetkililer, yağışların yer yer devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile aynı gün ölüme gitti
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile ölüme gitti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
İstanbul'da feci kaza: Kediyi kurtarmaya çalışırken otomobil çarptı
Avcılar’da kediyi kurtarmak isteyen kadına araç çarptı
Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Dehşet görüntüler kamerada
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
ABD, UFO görüntülerini yayımladı: Halkın bunları görmesi gerek
ABD'den "UFO görüntüleri" iddiası: Halkın bunları görmesi gerek