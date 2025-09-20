Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
Rize’de gece boyunca etkili olan sağanak yağış derelerin taşma noktasına gelmesine ve bazı bölgelerde heyelanlara yol açtı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yağışın özellikle Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkisini gösterdiği bildirildi.
Rize’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca aralıksız süren yağış, derelerin su seviyesini yükseltirken bazı bölgelerde heyelanlara yol açtı.
Yağışın Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde yoğun şekilde görüldüğü bildirildi. Sel riski nedeniyle bazı bölgelerde tedbirler artırıldı.
Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden tahliye edildi.
Yetkililer, yağışların yer yer devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.