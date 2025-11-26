Google Haberler

Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri esnasında halk sağlığını tehdit eden bir işletmeye üst sınırdan cezai işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

Esenyurt'ta halk sağlığını tehdit eden bir işletme, zabıta ekiplerinin sıkı denetimlerine takıldı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri kapsamında Piri Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranda ciddi uygunsuzluklar tespit etti.

Yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı belirlenirken, sağlıksız şartlar ekipler tarafından tek tek kayıt altına alındı. İncelemeler sonucunda restorana en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişebilmesi için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hijyen şartlarını ihlal eden işletmelere karşı gerekli tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!
Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!
Shenzhou-22 fırlatıldı: Çin’den ilk acil astronot kurtarma görevi
Shenzhou-22 fırlatıldı: Çin’den ilk acil astronot kurtarma görevi
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: Güzergahını değiştirdi, hastayı yetiştirdi!
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: Güzergahını değiştirdi, hastayı yetiştirdi!
Kilometrelerce yürüdüler, dağlarda kaya balı hasadı yaptılar
Kilometrelerce yürüdüler, dağlarda kaya balı hasadı yaptılar
Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans gösterisi
Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans gösterisi
İstanbul’da hortum görüldü
İstanbul’da hortum görüldü
Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor
450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
10 liraya çanta ve ayakkabı izdiham çıkardı
10 liraya çanta ve ayakkabı izdiham çıkardı
Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok
Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok
Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi
Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi