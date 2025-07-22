Sakarya orman yangınında alevler hortum oluşturdu!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik’e kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının şiddetini gözler önüne seren bir görüntü paylaştı. Görüntülerde alevlerin döne döne yükselerek gökyüzüne ulaştığı, adeta bir 'yangın hortumu' oluştuğu görüldü. Karacabey, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
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