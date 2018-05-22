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Seyir halindeki TIR'ın sileceğine yılan dolandı

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden TIR sürücüsü, aracın sileceğine dolanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Bir süre yoluna devam eden sürücü, daha sonra Hamzalar mevkisinde gördüğü trafik polislerini durdurarak yardım istedi.
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