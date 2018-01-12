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Silopi'de feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı

Türkiye'den Irak'a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Silopi Devlet hastanesine tedavi altına alındı.
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