Sivas'ta termik santralde yangın

Sivas’ın Kangal ilçesindeki termik santralin bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, ekiplerin bölgede yoğun çabası devam ediyor.

 Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal Köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
