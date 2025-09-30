Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler

Türkiye’nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajı, kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere geriledi. Adıyaman’ın Samsat ilçesi kıyısında baraj suyunun çekilmesiyle yeni ada ve adacıklar ortaya çıktı.

“Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntüler görüyoruz”

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerinin barajda açıkça görüldüğünü söyledi.

Fırat, “Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde 150-200 metreye varan çekilmeler meydana geldi. Çiftçilerimiz yeterli sulama yapamadı, tarım ciddi kuraklıktan etkilendi. Sular çekilince daha önce hiç görmediğimiz ada ve adacıklar ortaya çıktı. Hayatımız boyunca ilk kez böyle görüntülerle karşılaşıyoruz. Ayrıca kıyıdaki beyaz toprak ve turkuaz renkli su nedeniyle gölet adeta Maldivlere benziyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Fırat, baraj altında kalan bazı tarihi alanların da su çekilmesiyle kısmen ortaya çıktığını aktardı.

Balıkçılar şaşkın

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Tümay da “Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin bu kadar düştüğüne daha önce hiç şahit olmadık” diyerek yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti.