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Takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi.
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