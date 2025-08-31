  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı

TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da dördüncü gün etkinlikleri başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan’da dördüncü gün etkinlikleri başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam ediyor.

Organizasyonun son gününde de vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tersane komutanlığına gelen ziyaretçiler, Türk donanmasının önde gelen gemilerini yakından görme fırsatı buldu. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu gezmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis de sergilendi. Vatandaşlar gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği sistemleri yerinde inceleme imkanı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Diğer Videolar
5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
Atatürk’ün bu görüntülerini ilk kez izleyeceksiniz
Atatürk’ün bu görüntülerini ilk kez izleyeceksiniz
Pendik’te kuryeyi çekici ile aracının arasına sıkıştırarak ezen sanık hakim karşısında
Pendik’te kuryeyi çekici ile aracının arasına sıkıştırarak ezen sanık hakim karşısında
İkinci kaptan yetişemedi! Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada şoförün fenalaştığı anlar kamerada
İkinci kaptan yetişemedi! Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada şoförün fenalaştığı anlar kamerada
Polonya'da korkunç kaza! F-16 uçağı herkesin gözü önünde yere çakıldı
Polonya'da korkunç kaza! F-16 uçağı herkesin gözü önünde yere çakıldı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye linç girişimi
Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye linç girişimi
Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonuna yansıdı
Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonuna yansıdı