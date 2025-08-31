TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan’da dördüncü gün etkinlikleri başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam ediyor.

Organizasyonun son gününde de vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tersane komutanlığına gelen ziyaretçiler, Türk donanmasının önde gelen gemilerini yakından görme fırsatı buldu. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu gezmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis de sergilendi. Vatandaşlar gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği sistemleri yerinde inceleme imkanı buldu.