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"Terör belasını defettikçe yatırım artacak"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İnsanlar can güvenliği olmadan gelip yatırım yapar mı? Maden çalıştıracak terör örgütü kepçesini yakıyor, arabasını yakıyor o zaman bunun bedelini Yüksekova'da gençler ödüyor." dedi.
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