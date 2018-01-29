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Bozdağ: Terörü devletleştirmek istiyorlar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." dedi.
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