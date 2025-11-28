Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı

Karadeniz açıklarında son yıllarda köpek balığı popülasyonunun belirgin şekilde artması, balıkçıların kaydettiği görüntülerle gün yüzüne çıkıyor. Son dönemde boyu 3 metreye yaklaşan köpek balıklarının da ağlara çarptığı görülüyor.

Balıkçılar kurtardıkları köpek balıklarını tekrar denize bırakırken, amatör bir balıkçı bir köpek balığının limanın içine kadar girerek kıyıya yaklaştığı anları kaydetti.

Köpek balıklarının son haftalarda kıyı şeridi boyunca sık sık ortaya çıkması, bölgedeki deniz yaşamında dikkat çeken bir değişim olarak değerlendirilirken endişe yarattı.

"Zararlı ve ürkütücü"

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde amatör balıkçılık yapan Atakan Kolaylı, köpek balıkları ile ilgili önlem alınmasını isteyerek "Köpek balığı hem oltalarımıza hem de teknelerin ağlarına zarar veriyor. Bununla ilgili bir önlem alınmasını istiyoruz. Zararlı ve ürkütücü bir hayvan. Denizdeyken bize zarar verir mi onu bilemiyoruz. Hem köpek balığını hem de vatozu alı koymanın cezası var" dedi.

"Son yıllarda köpek balıklarının arttığını görüyoruz"

Balıkçılık yapan Hasan Serdar Kan ise son yıllarda köpek balığı popülasyonun arttığını kaydederek "Şuanlık buradaki köpek balıklarının insana bir zararının olduğunu duymadık. Olur mu olmaz mı onu da bilemiyoruz. Popülasyonun artmasını ben küresel ısınmaya bağlıyorum. Bizim ülkemizde tüketilen bir hayvan değil. Geçtiğimiz günlerde bir balıkçının ağına katıldı. 1.5 metre boyu vardı" ifadelerini kullandı.