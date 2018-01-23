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Tunuslu aktivistlerden "Kelepçeleri çözün" protestosu

Tunuslu aktivistler, geçen haftalarda ülke genelinde yaşanan hayat pahalılığı protestolarında gözaltına alınanların serbest bırakılması için eylem yaptı. Göstericiler, "Kelepçeleri çözün", "Özgürlük için her şeyi yapmaya hazırız" yazan dövizler taşıdı.
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