Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bakıma alınan bir geminin yan yatması sonucu Ukraynalı bir işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda işçi denize düşerken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde mekanik bakım yapılan bir gemi yan yattı. Olay sırasında Ukrayna uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, birçok işçi suya düştü.

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

