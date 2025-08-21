  1. Dünya Gazetesi
Ufuk Bayraktar'ın gözaltına götüren görüntüler ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar' ve bir arkadaşının Beyoğlu'ndaki bir işletmeden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Bayraktar'ı gözaltı sürecine götüren kamera kaydına ulaşıldı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ve bir arkadaşının bir işletmeden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Bayraktar; "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

