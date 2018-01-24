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Uğur Mumcu katledilişinin 25. yılında anıldı

Gazeteci, yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25. yılında bombalı suikaste uğradığı ve adı verilen sokaktaki evininin önünde törenle anıldı. Anma törnenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
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