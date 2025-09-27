Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!

Ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut), Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

İstanbul’a getirildi

Güllü’nün naaşı, cenaze namazına saatler kala İstanbul’a getirildi. Sanatçı için Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak, ardından toprağa verilecek.

Kızının feryadı yürekleri dağladı

Cenaze töreninde büyük acı yaşayan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, gasilhane önünde baygınlık geçirdi.

Eski eşi Gürol Gülter’in desteğiyle ayakta durmaya çalışan Ülkem, babasına sarılarak “Annem gitti baba…” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz ise annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Soruşturma sürüyor

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un, ikametinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Güllü kimdir?

1973 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğan, Roman asıllı sanatçı Güllü (Gül Tut), 1990’lı yıllarda çıkardığı albümlerle Türk fantezi müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle “Balıkesir Bandırma” şarkısıyla hafızalara kazındı. Uzun yıllar sahne hayatıyla olduğu kadar özel yaşamıyla da gündemde kaldı.

2017’de geçirdiği tüp mide ameliyatıyla fazla kilolarından kurtuldu. İki çocuk annesi olan Güllü, 52 yaşında hayata veda etti.