Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir’in Urla ilçesinde 10 Eylül gecesi yaşanan silahlı saldırı dehşete düşürdü. Eski sevgilisini öldüren saldırgan, olaydan kısa süre sonra evinde ölü bulundu.

Silahlı saldırı

Saat 23.35 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak’taki bir eğlence mekânında meydana gelen olayda, Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun’un (33) bulunduğu işletmeye gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Selin Angun ağır yaralanırken, yanında bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Selin Angun kurtarılamadı.

Şüpheli evinde ölü bulundu

Polis ekiplerinin çalışmasıyla saldırganın Ramazan Ümit Görgülü olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla adresine giren ekipler, Görgülü’yü göğsünden vurulmuş halde ölü buldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Görgülü’nün elinde tabancayla eğlence mekânına yaklaştığı, kapı önünde bekleyenlere ateş ettiği ve ardından eski sevgilisi Selin Angun’a kurşun yağdırdığı görüldü. Saldırının ardından koşarak mekândan uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.