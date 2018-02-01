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Otobüs durakta bekleyenlere çarptı: Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da kontrolden çıkan halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
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