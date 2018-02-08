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"Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz"

ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteğe tepki gösteren Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz" dedi.
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