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"Yeni bir reform paketini Meclis'e getireceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda yaptığı konuşmada yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketinin Meclis'e getirileceğini açıkladı.
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