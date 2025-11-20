Google Haberler

Yolcu otobüsü alev topuna döndü: O anlar kameraya yansıdı

Bakımdan yeni çıktığı öğrenilen yolcu otobüsü, D-100 kara yolunda park halindeyken alev alarak tamamen kül oldu. Olayda yaralanan olmazken, sürücü "Araçta yolcu yoktu" dedi.

D-100 kara yolu üzerinde, İzmit’in Kuruçeşme bölgesinde meydana gelen olayda, yeni bakımdan çıkartılan yolcu otobüsü, yol kenarındaki ceplerde park halindeyken aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı etkisi altına alırken, zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Sürücü Alim Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü Alim Ö., aracın bakımının yeni yapıldığını ve olay sırasında içinde yolcu bulunmadığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
