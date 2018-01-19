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Muş'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 29 yaralı

Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adnan Öletaş'ın kullandığı 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrildi.
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