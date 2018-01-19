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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 38 yaralı

Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bedih Üzmelih idaresindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
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