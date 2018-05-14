e-DÜNYA
23 °C

YSK seçmen sayısını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçiminde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.