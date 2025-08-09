'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan ve “yürüyerek gidilen ada” olarak bilinen Maden Adası, dün büyük bir trajediye sahne oldu.

Ailesiyle adaya giden küçük bir çocuk, denizde akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumu gören bir vatandaş, çocuğu kurtarmak için tereddüt etmeden suya atladı.

Çocuğun güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından, kahraman vatandaş bu kez akıntıya kapıldı. İddiaya göre, kısa süre önce akciğer ameliyatı geçirdiği öğrenilen kişinin durumu kısa sürede kötüleşti.

Kıyıda bulunan vatandaşlar botla yardıma giderek şahsı sudan çıkardı. Nabzının zayıf, bilincinin kapalı olması üzerine botta ve kıyıda kalp masajı yapıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.