  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. 'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu

'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “yürüyerek gidilen ada” olarak bilinen Maden Adası’nda yaşanan olayda, denizde sürüklenen bir çocuğu kurtarmak için suya atlayan vatandaş, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kahraman vatandaş tüm çabalara rağmen hastanede kurtarılamadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan ve “yürüyerek gidilen ada” olarak bilinen Maden Adası, dün büyük bir trajediye sahne oldu.

Ailesiyle adaya giden küçük bir çocuk, denizde akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumu gören bir vatandaş, çocuğu kurtarmak için tereddüt etmeden suya atladı.

'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu - Resim : 1

Çocuğun güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından, kahraman vatandaş bu kez akıntıya kapıldı. İddiaya göre, kısa süre önce akciğer ameliyatı geçirdiği öğrenilen kişinin durumu kısa sürede kötüleşti.

Kıyıda bulunan vatandaşlar botla yardıma giderek şahsı sudan çıkardı. Nabzının zayıf, bilincinin kapalı olması üzerine botta ve kıyıda kalp masajı yapıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu - Resim : 2

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Diğer Videolar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için yardım çağrısı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için yardım çağrısı
Alevler 18 Mart Üniversitesi'ne de sıçradı
Alevler 18 Mart Üniversitesi'ne de sıçradı
Çanakkale'deki yangın hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki yangın hastaneye yaklaştı
Antalya’da şoke eden anlar: At, babasının kucağından ısırarak aldığı çocuğu metrelerce fırlattı
Antalya’da şoke eden anlar: At, babasının kucağından ısırarak aldığı çocuğu metrelerce fırlattı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı
Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı
Karavan yangını felakete dönüştü: Tatilciler tahliye ediliyor
Karavan yangını felakete dönüştü: Tatilciler tahliye ediliyor
"Arkeolojinin Altın Çağı" Sergisi ziyaretçileriyle buluştu
"Arkeolojinin Altın Çağı" Sergisi ziyaretçileriyle buluştu