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"15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz" belgeseli

FETÖ'nün darbe girişiminin, 5 kıtadaki 15 ülke medyasına yansımaları ilk kez belgesel haline getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz" belgeselin yönetmenliğini ve sunuculuğunu U. Mete Soydan yaptı.
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