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150 yıllık köy taşınıyor

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının Melen Çayı’ndan karşılanmasını amaçlayan Türkiye'nin en büyük su temini çalışması olan Büyük Melen Projesi kapsamında, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı 150 yıllık Dokuzdeğirmen köyünde istimlak çalışmaları tamamlandı.
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