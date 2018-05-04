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"2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "2018 yılı için biz başta, 38 milyon turist olarak tahmin ediyorduk, şimdi çok şükür 40 milyona çıkacağını görüyoruz. Turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını ümit ediyoruz." dedi.
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