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4. Latmos Dağcılık ve Doğa Şenliği

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Latmos Doğa Şenliği'nde çok sayıda dağcı, kamp ve doğa yürüyüşü için bir araya geldi.
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