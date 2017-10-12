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5 bin yıllık "Troya"nın belgeselini çektiler

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018'i "Troya Yılı" ilan etmesinin ardından, tarihi milattan önce 3 binli yıllara kadar uzanan Troya Antik Kenti'nin tanıtımı için belgesel çekildi.
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