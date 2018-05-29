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Düğün forumu için 60 ülkeden organizatörler Antalya'da toplandı

Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve düğün forumu olarak bilinen International MICE&Wedding Forum (IMWF), Belek Turizm Bölgesi'nde başladı. Bir turizm şirketinin düzenlediği IMWF'ye 60 ülkeden 300 acente yöneticisi katılıyor.
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