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600 yıllık gelenek kar bekliyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları, kış gelmesine rağmen henüz yapılamadı. Yaşları gelenek kadar eski olduğu belirtilen tarihi kızakların karla buluşturulması için gün sayılıyor.
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