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8 bin yıllık tarihte yolculuk: Efes-Mimas Yolu

Kadim İyonya uygarlığından Osmanlı'ya ve Osmanlı'dan bugüne taşınan, tematik yolları bir araya getiren "Efes-Mimas Kültür Rotası", ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.
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