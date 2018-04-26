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80 milyon yıllık lav sütunlarına ziyaretçi yoğunluğu

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde yer alan ve volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan lav sütunları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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