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"9 bin kilometre uzaklıkta Türkiye'ye aşık bir toplum var"

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Mayıs'ta resmi ziyarette bulunacağı Güney Kore ile Türkiye arasında yeni ve daha parlak bir sayfanın açıldığını söyledi.
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