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Aamir Khan, Türkiye'ye geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, İstanbul'a gelen Khan'ın karşılanması sırasında Atatürk Havalimanı'nda izdiham oluştu. Aamir Khan "Aamir Khan:En sonunda Türkiye'ye geldim. Gerçekten çok mutluyum" dedi.
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