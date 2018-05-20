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Abant'a yerli ve yabancı tatilci ilgisi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Abant, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin gözde mekanı oldu.
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