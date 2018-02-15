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Afro-Türkler atalarının müziklerini yaşatıyor

İzmirli Afro-Türkler, 1500'lü yıllarda atalarının toprakları Afrika'da bıraktıkları ritimlerini öğrenmek için müzik grubu kurdu. Haftada bir gün bir araya gelen Afro-Türkler, Afrika'nın vurmalı çalgılarını 500 yıl sonra yeniden öğrenmeye başladı.
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