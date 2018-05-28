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Antalya Senfoni Orkestrası'ndan mağarada konser

Antalya Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nda verdiği konser büyük ilgi gördü.
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