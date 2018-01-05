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Anadolu'nun termal zenginlikleri: Kaplıcalar diyarı Yalova

Çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan Yalova, Sultan Abdülhamit zamanında kazandığı önem, Atatürk döneminde ve sonrasında kavuştuğu ünle Anadolu'nun termal turizminde ilk sıralarda yer alıyor.
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