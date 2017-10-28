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Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü Melekler Beyaz Giyer'in

54. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülünü Çin yapımı "Melekler Beyaz Giyer (Angel's Wear White)" filmi aldı.
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