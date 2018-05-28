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Avrupalı turist, aynı kalite ve fiyatı bulamayınca döndü

Skal International Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı, Avrupalı turistlerin Türkiye'ye geri döndüğünü ve bunun nedeninin hem kaliteyi hem de uygun fiyatı başka pazarda bulamamaları olduğunu söyledi.
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