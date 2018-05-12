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Bafa Gölü'nün su altı zenginliği kayda alındı

Su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olarak bilinen Bafa Gölü'nde biyoçeşitliliğini görüntüledi. Ceylan, göldeki canlıların yanı sıra antik kalıntılarını da kayda aldı.
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