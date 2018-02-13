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Bakan Arslan Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptı

Bakan Arslan, "Trenler yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. İnşallah bu sayı gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız." dedi. Doğu Ekspresi'ne binerek Sarıkamış'a hareket eden Arslan, yolculukta vatandaşlarla sohbet etti.
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