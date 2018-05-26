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Gri balıkçıllar Iğdır'ı sevdi

Türkiye'nin önemli kuş alanlarından Iğdır'da, eşine az rastlanır şekilde şehir meydanındaki ağaçlara yerleşen gri balıkçıl kuşları, kentin sembolü oldu. Çevreden geçenlerin de ilgiyle izlediği kuşlar, doğa fotoğrafçıları için de ilgi odağı oluyor.
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