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Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını düşündüklerini bildirdi.
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